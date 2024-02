​Sa oled kuivamaamees, oli sul varasem kokkupuude purjetamisega?

​Ei. Kevadel tegin Tallinna lahel heade sõpradega paar proovisõitu. Mul oli hirm, et tuleb merehaigus peale. Aga siis oli vesi plekk: tuult ei olnud, üldse ei loksutanud, ja seda ei juhtunud. ​Isegi kui mööduvad reisilaevad tekitasid suuri laineid. Proovisin silmad kinni panna, ei midagi. Neli-viis tundi loksusime. Sõber saatis mu kajutisse, ütles, et näpi seal veerand tundi telefoni. Kui siis ka midagi ei juhtu, on korras, võid Tiidule helistada. ​Läksin alla, proovisin igatepidi, viskasin koikule pikali, panin pea alaspidi, ikka ei juhtunud midagi. Sõber ütles, et helista kohe, et sa oled valmis tulema.