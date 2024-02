Mailiis Ollino foto lõi spordiajakirjanduse konkursil platsi puhtaks: “See võiks olla ajakirja “Sports Illustrated” nädala pilt”

Ollino foto Uulus toimunud kalisteenika Eesti karikavõistlustelt, mis ilmus 26. novembril, tõusis žürii liikme Joosep Martinsoni sõnutsi konkursile saadetud tööde seast selgelt esile.

“Kõiki saadetud töid lapates vaatan neid sellise pilguga, milline fotodest võiks sattuda globaalse haardega meedia galeriidesse või ajakirja/-lehtedesse. Action’i kohalt peaks eestisisesel võistlusel tabatu olema “never seen before”-moment. Sellist tööd see aasta ei olnud. Mailiisi foto see-eest täidab mitmeid kriteeriume,” hindas Martinson. “Foto tekitab huvi, paneb vaatajat süvenema, mis pildil ikkagi toimub. Fotol on mitu plaani: atleetlik ja dünaamiline esiplaan ning vastupidine, rahulik ja vaikelulaadne tagaplaan. Kaks vastandit, mis on terava silmaga ka kompositsiooniliselt ilusti vormistatud. Parim “feature”-pilt kõikidest saadetutest. Miks mitte ei võiks see foto olla “Sports Illustrated” ajakirja nädala pilt?”

“Suurepärane spordifoto, mis püüab kohe vaataja pilku,“ kiitis Ollino jäädvustust žürii töös osalenud Norra uudisteagentuuri fotograaf Heiko Junge. “See on justkui kaheosaline pilt. Esmapilgul ei saagi aru, mis toimub. See osa, kus sportlane ripub pea alaspidi, on graafiline ja stiilne. Teisel pool tundub alguses, et kolm noort inimest istuvad lihtsalt telefonis, aga ühtäkki saad aru, et need on hoopis žüriiliikmed.”