Tõstamaa osavald tunnustas kaht inimest vapimärgiga

Sel aastal 30. sünnipäeva tähistav Tõstamaa päästekomando on kogukonna arvates turvatunde sümbol. Janson on olnud selle asutaja ja komandopealik esimesest päevast. Tegusat meest on Eesti jahimeeste selts esile tõstnud hõbedase teenetemärgiga Kobras. Kaitseliit on leitnant Jansonit autasustanud eriklassi teeneteristiga. Trummimäng ansamblis Sirli ja mälumängud pakuvad tema argirutiinile vaheldust. Jansonit hinnatakse kui kaaslast, kes peab oluliseks kodukoha ja sealsete inimeste väärtusi ning on tuntud oma sõbraliku ja muheda oleku poolest.

Kaarin Reinson on töötanud Tõstamaa keskkoolis õpetajana ühtejärge 40 aastat, kasvatades lapsi, kes on viisakad, töökad ja hästi eluks ette valmistatud. Ta on innustanud neid lugema luulet, avastama rahvatarkusi ja omandama majandusteadmisi. Tema õpilased on saavutanud tunnustust olümpiaadidel ja konkurssidel. Muusika ja tants on alati olnud lahutamatu osa õpetaja Reinsoni elust: ta on viinud õpilasi laulu- ja tantsupeole ning vajadusel loonud akordionimänguga meeleolu. Reinson rõhutab, et kõik täiskasvanud on lastele eeskujud: olgu need õpetajad, vanemad või vanavanemad.