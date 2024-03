Suveks otsis töölisi näiteks Lottemaa, kuhu vajatakse kokki, abikokki ja teenindajaid. Lottemaa tegevjuhi Margit Toodu kogemus on näidanud, et kõik tööd on õpitavad ja nad on varem palju töölisi kohapeal välja koolitanud. “Aga väga tore on, kui kokaks tuleb inimene, kellel on vastav kogemus, sest see aitab tal paremini hakkama saada,” ütles ta.