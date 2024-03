Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ei sihi ministriportfelli

Kivimägi kinnitas, et kahes kohas korraga ehk ministriametis ja riigikogu juhatuses olla ei saa ja seega tuleb teha valik. Kivimägil vestles eile telefonitsi peaminister Kaja Kallasega ja kuigi Pärnumaalt valitud parlamendisaadik ei öelnud otsesõnu, mida arutati, möönis ta, et temalt oodatakse riigikogu juhatuses jätkamist. «Oleme peaministriga ühte meelt,» sõnas ta.

Eelmise aasta kevadel pärast valimisi arutati nii mitmes ajakirjandusväljaandes kui kuluaarides Kivimägi astumist just justiitsministri kohale. Lõpptulemusena maandus sellele kohale Laanet. Teada on, et Kivimägile pakuti ministrikohta, kuid ta keeldus sellest.