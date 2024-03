Teadusuuring: Eestis levib koerte südameusstõve põhjustav parasiit

Uuringut koordineerinud EMÜ elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteaduri ja loomaarsti Maare Mõttuse sõnutsi on Dirofilaria immitis haigustekitaja, kelle levimust Eesti koerte populatsioonis on seni tõenäoliselt tugevalt alahinnatud.

Uuringu selgituse järgi on Dirofilaria immitis koerte südameusstõve põhjustav ümar­uss, kelle peamised peremeesliigid on kodu- ja metsikud kiskjalised. Kokku on maailmas peremeesliigina kirjeldatud üle 30 eri loomaliigi. Parasiidi elutsüklis on tähtsal kohal siirutajad (haigustekitajate edasiandjad taimedele või loomadele, sealhulgas inimestele) pistesääsklased (sugukond sääselisi), kelles toimub parasiidi vahepealne areng ja kelle vahendusel kantakse nakatamisvõimelised haigustekitaja vastsed järgmistele peremeesorganismidele.