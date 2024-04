Eelmine omanik teeb Kanaküla skandaalse kinnistu ostnule suurt meelehärmi

Merike ostis kinnistu mullu juunis enda tarbeks, turismiarendamise plaane tal pole. "Et mu emal on Kanakülas suvila, siis oli see tuttav paik ja lootus on see vana koolimaja tulevikus korda teha," unistab ta. "Ema suvila on täpselt kõrvalkrundil ja sealt pääseb jõe äärde, mulle oli see kinnistu ja maja tuttavad. Ma ei plaani seda kohe kiiresti korda teha ega mingit äri ajada. Pigem on eesmärk see pikas perspektiivis korda teha, et saaks suvitada ja ehk ka aastaringselt käia."