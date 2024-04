Hiliskevadine lumi lõi postikullerid rivist välja

Omniva ärinime all toimetava Eesti Posti meediasuhete juht Reelika Lepp andis täna hommikul teada, et talviste ilmaolude tõttu on raskendatud posti- ja pakikullerite töö ning kandes esineb tõrkeid. “Suurem osa meie autopargist sõidab juba suverehvidega, mis muudab ootamatult tekkinud talvistes ilmaoludes liikumise keeruliseks ja ohtlikuks. Toimetame kõik saadetised oma klientideni esimesel võimalusel, kuid peame mõtlema ka kullerite ohutusele ja heaolule,” ütles Unt ja palus klientidelt mõistvat suhtumist.