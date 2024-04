Olgu öeldud, et ka lapsevanemate pakutud versioon on kooskõlas riikliku eestikeelsele haridusele ülemineku kavaga. Pärnu Tammsaare koolis on raegu klasse, kus õppetöö käib täielikult eesti keeles, aga ka selliseid, kus suuremas jaos õpitakse aineid eesti keeles, ja selliseid, kus õppekeeleks valdavalt vene.