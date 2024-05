Neljapäeval üürgab Pärnus ohusireen

Ohutussireen pidanuks paika saama mullu suveks. Vodi põhjendas viivitust vajadusega protsessi käigus õppida, sest süsteem on meile täiesti uus. Praegu täieneb sireenisüsteem iga nädal seal, kus asukoht leitud ja kokkulepped sõlmitud.

On ette tulnud, et kokkulepe omanikuga on olemas, kuid konstruktsioon ei kannata pasunaid välja. Samal ajal leidub kinnisvaraomanikke, kes viimasel hetkel nõusolekust loobunud. “Üldhuvina võiks tulevikus olla seadusandluses, et meil on õigus sireeni paigaldada. See on kasulik nii omanikule kui ümberkaudsetele inimestele,” arvas projektijuht.

Kõlarid on süsteemi nähtav ja kõige odavam osa. Kulukamad on kaabliühendused – kaableid kulub kilomeetrite viisi – ja turvalisus. Nii ilma mõttes kui IT-poole peal.

Sireenisüsteemi puhul on arvestatud, et see peaks vastu voolukatkestustele. Tagatud on, et üks sireenipost töötab vooluta üle nädala. Päästeamet kasutab ka mobiilset sireeni, need pasunad saab laost võttes kuni kümne minutiga tööle.



Tambet Vodi sõnutsi on info õppuse kohta koostöös Pärnu linna ja Tori vallaga edastatud koolidesse, et õpilased teaksid: selline sireen võib nendeni kosta. Foto: Päästeamet

Vodi sõnutsi on info õppuse kohta koostöös Pärnu linna ja Tori vallaga edastatud koolidesse, et õpilased teaksid: selline sireen võib nendeni kosta. Samuti on teavitusel arvestatud Ukraina põgenikega, kelles sireen võib tekitada paanikat.

Õppuse ajal on Pärnus töös kaks püsivat sireeni ja üks mobiilne. Püsivad on paigutatud Tammiste telemasti ja Ehitajate tee lähistele mobiilimastile. Kolmas ehk mobiilne sireen pannakse tööle sisejulgeoleku maja juures.