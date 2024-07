Pärnu saab endale vabakonna maja

Valituks ostus MTÜ Depressioonivaba Eesti, mille kasutusse annab linn Lai 14 hoone kolmeks aastaks. “Teemad nagu vaimse tervise toetamine, humanitaar- ja kogukondlik koostöö ning integratsioon on praegu väga aktuaalsed. On tervitatav idee, et nimetatud tegevusvaldkondade ühingud liituvad ühise mütsi alla,” avaldas Pärnu linna sotsiaalvaldkonna abilinnapea Riido Villup.