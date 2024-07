"Kaunis kodu 2024" Võidukodu pere tunnistab aia kujundamisel tehtud vigu ja tõdeb, et raha kadus õuel nagu mutiauku

Selgus, et konkursile pani Hohlovide kodu viimasel minutil kirja täiskasvanud peretütar Anita. "Kui helistaja ütles mu tütre nime, ei olnud mul enam võimalust väga tagasi ajada, pidin selle teadmisega leppima, et nad tulevad nädala pärast komisjoniga vaatama," räägib Vitali.

Seepeale kutsus mees kokku perenõukogu, oli ju aias pool peenraist lahti kaevatud, et need ümber teha. "Meile oli see nii suur üllatus, ja siis meil oli kuus päeva aega!"