Galerii Kuhu sööma minna? Linna vanim kohvik üllatab uue kuue ja menüüga

Eesti Vabariigi taassünni järel asutas pärnakast kõrgushüppaja Tarmo Valgepea AS Lehe ja hakkas pidama samanimelist kohvikut. Tõenäoliselt tuli nimi tänava järgi, mille ääres kohvik asub. Mõne aasta möödudes omandas söögikoha kohalik ettevõtja Jüri Feofanov ja kohvikus valminud kulinaaritooteid hakati müüma väljapoolegi. 1998. aasta jaanuarist kuulub kohvik pealinnas Männiku teel hotelli pidavale AS Dzingelile.

Dzingeli hotelli toitlustus- ja kommunikatsioonijuhi Pilary Viiniga kohtudes tõdeb Pärnu juurtega naine, et einela avamiskuupäeva ei suuda keegi välja leiutada. “50–60 aastat kindlasti on inimesed harjunud siit aadressilt kõhutäidet ja märjukest saama,” arvab ta. “Julgeme ennast nimetada Pärnu kõige staažikamaks kohvikuks. Idee on olnud sama: koht, kus saab süüa ja juua. Me pole ka äärmustesse langenud: meilt saab maitsvat kohvikutoitu, hinnatase pole väga kõrge. Saab tulla pere, sõprade-kolleegidega, oleme kohtumispaik kõikidele.”