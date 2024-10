Psühhiaatriakliiniku juhataja: Peame püüdlema selle poole, et õige patsient oleks õigel ajal õiges kohas

Vaimse tervise probleeme peetakse üheks suuremaks rahvatervise ohuks. Kas seda tõsiasja silmas pidades liigume Eestis tervishoiupoliitikat kujundades teie arvates õiges suunas?

Me liigume õiges suunas, kuid kahjuks paarikümneaastase mahajäämusega. Eesti ei ole riigina võib-olla nii hästi suutnud ennustada, mis tempos vaimse tervise stigma elanike seas väheneb. Vaimse tervise spetsialiste ei ole küllaldaselt juurde tulnud. See on üks arstlik eriala, kus vanuseline jaotus on äärmiselt muret tekitav: sellel erialal töötab suur protsent inimesi, kes on juba pensioniealised.