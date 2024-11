Pärnu külje all lülitusid sisse teeilmajaama andmete põhjal töötavad liiklusmärgid

Via Baltica Pärnu–Uulu lõigul kehtivad märkide juhtimisel samad reeglid mis ülejäänud 2+2-maanteede kiirusjuhitavatel teelõikudel. Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus kehtestab ohutuid ja põhjendatud kiiruspiiranguid, arvestades teeolusid, liiklusvoogu ja teel esinevaid õnnetusi.

Kui olud on head, võib lõigul sõita kuni 110 kilomeetrit tunnis.

Tallinna–Pärnu–Ikla tee 137. kilomeetrile jääb loomaületusala, kus valgel ajal on suurim lubatud sõidukiirus 100, pimedal ajal 90 kilomeetrit tunnis. Peale loomaohu on seal transpordiameti teatel madalam piirkiirus vajalik keskpiirde puudumise tõttu. Piiret pole seal seepärast, et võimaldada ulukitel teed ületada.