Kogumisringidel viidi ära suur kogus ohtlikku jäädet

Eterniit on loodusele ohtlik materjal, sest sisaldab asbesti. Tavaprügi hulka ei tohi eterniiti panna, samuti ei tohi seda ise omal käel käidelda. Vana eterniidiga on vaid üks õige tegevus: see tuleb üle anda jäätmekäitlejale, kellel on tegevusluba asbesti sisaldavaid jäätmeid koguda ja käidelda. Aasta läbi võtab Pärnus eterniiti vastu Paikre prügila, teenus on tasuline.