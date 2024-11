Vihjeliinil laekus aastaga üle 800 teate laste seksuaalse väärkohtlemise kohta internetis

"Oluline on, et igaüks, kes märkab veebis lapse seksuaalset väärkohtlemist, annaks sellest teada. Vihjeliini teavitades saad aidata sellise materjali levikut tõkestada ja eemaldada internetist," selgitas Malle Hallimäe, kes on projekti "Targalt internetis" koordinaator lastekaitse liidus.