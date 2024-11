Kohus otsustas, et Pärnu linn jagas kultuuriraha seadusvastaselt

Kohus pani Pärnu linnavalitsuse uuesti hindama, millist kultuuriprojekti rahastada, kuna kahe aasta eest langetatud otsus on täielikult põhjendamata ega ole kontrollitav. Pikantseks teeb loo see, et Pärnu linnavalitsus määras üle 30 000eurose toetuse neljaks aastaks ainsana suupilliklubile, kus lööb kaasa linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja, kes osales hindamiskomisjonis ja sõlmis hiljem oma harrastusklubiga lepingugi.