Talverõõme nautinud lapsed päästeti imeõhukeselt jäält

Sotsiaalmeediast võib lugeda, kuidas kaks last läksid Vallikäärus õrnale jääle. “Pärnu lapsevanemad! Palun lugege oma lastele sõnad peale, kui nad praegu kelgutama saadate. Kuna Munamägi on selleks talveks kinni pandud, siis talverõõme nauditakse nüüd Vallikääru piirkonnas. Täna (pühapäeval) päästeti kaks imeõrnale jääle läinud ja vette kukkunud last õnneks ära,” seisab postituses.