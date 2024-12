Avariirohkeima ristmiku tiitli nimel käib tihe rebimine

Kahel viimasel aastal on Pärnu keskuslinnas enim liikluskindlustusjuhtumeid toimunud Tallinna maantee, Jannseni ja Rääma tänava ristmikul.

Pärnuski leidub ristmikke, mis justkui magnetiga tõmbavad ligi plekimõlkijaid ja ohtlikke olukordi. Need on paigad, kus harva möödub kuu ilma, et toimuks mõni kokkupõrge, mille tagajärjeks kerged kriimud, või raskem juhtum, kus lendavad klaasi- ja plastitükid.