Vallikääru aasale paigaldati punaste leedribadega süda

Vanadest tabadest valitakse välja osa paremini säilinuid ja riputatakse need südame külge. Kuna enamik tabasid on roostes ja kõik nagunii uue tähise külge ei mahuks, saavad soovijad neile alates 27. detsembrist jaanuari lõpuni Pärnu Linna Halduse kontorisse Suur-Sepa 16 järele tulla. Kontor on avatud esmaspäevast neljapäevani 8–17 ja reedeti 8–16, soovitav on telefonil 5197 4747 ette helistada.