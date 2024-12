Keskerakonna fraktsiooniga liitusid Pärnus kolm ERKi liiget

"Pärnu linnajuhtimine vajab muutust, sest tänased võimuesindajad on teinud mitu elanikele kahjulikku otsust ja selgelt pidurdavad linna arengut," lausub Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik. "Pärnu on selgelt kaotamas suvepealinna mainet. Selle asemel, et teha inimestele suvitamine võimalikult mugavaks, tõstis Pärnu parkimistasu ning küsib rannapiirkonnas parkimise eest raha ka talvel, kui söögikohtadel ja hotellidel on kõige keerulisemad ajad. Lisaks on tegemata jäänud mitmed ammu planeeritud ja linnale olulised projektid nagu Munamäe pargi rekonstrueerimine. Prügimajanduses valitseb kaos ja kohalikele elanikele tehti maamaksu tõstmise näol "jõulukingitus"."