Pärnu linn valis aasta teo

Tänavuseks aasta teoks valiti Sütevaka humanitaargümnaasiumi juurdeehitus. Kooli direktor Andres Laanemets ütles auhinda vastu võttes, et Sütevaka kogukond oli küllap nii aktiivne, et seisis enda eest. Ta sõnas veel, et pealtnäha on juurdeehitus betoon, aga tegelikult on see väga sisukas. Kooli uude juurdeehitusse leidsid koha raamatukogu, moodsa sisustusega muusikaklass, pilliruum, võimlemis- ja tantsusaal koos pesuruumidega ja õpetajate tööruum. Juurdeehitus valmis tänavu õppeaasta alguseks.