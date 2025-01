Atko Bussiliinid kaebas pressinõukogule, et artiklis avaldati Facebooki grupis "Märgatud Pärnus" olnud kontrollimata ja väära infot. Kaebaja ei olnud rahul, et sõna ei saanud. Samuti leidis kaebaja, et nimetatud grupis avaldatud väited on valed, kuna põhinevad kontrollimata andmetel ega ole tõendatud, ka pole vedajale ega Pärnumaa ühistranspordikeskusele (PÜTK) sellekohaseid kaebusi esitatud.



Kaebaja rõhutas, et enne uudise avaldamist ei oodanud Pärnu Postimehe ajakirjanik vedajalt kommentaari isegi kahte päeva ning pöördus juba järgmisel päeval küsimustega PÜTKi poole. Kaebaja märkis, et seaduse kohaselt on neil õigus vastata 30 päeva.



Pärnu Postimees vastas pressinõukogule, et ajakirjanik suhtles teema tõstatajaga otse ja saatis 19. novembril küsimused nii bussifirma kolmele meilile kui ka PÜTKi. Ühistranspordikeskus andis ajakirjanikule ammendava selgituse, Atkost 21. novembri tööpäeva lõpuks päringule ei vastatud.



Pärnu Postimees selgitas, et kuna PÜTKi kommentaarist koorus probleemi olemus – segadus bussipeatuse asukohaga – ja artikli pealkirjas on selgelt toodud, et bussijuht ei teinud midagi valesti, avaldati lugu Atko kommentaarita. Loo lõpus on kirjas, et Atkolt küsiti kommentaari. Bussiettevõte ei ole looga seoses ajakirjaniku ega kellegi teisega toimetusest siiani ühendust võtnud.



Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest AS Atko Bussiliinid sai võimaluse kommentaariks, kuid ei kasutanud seda. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks olukorda, kus ajakirjanik peab vastuseid ootama 30 päeva. Pressinõukogu hinnangul on loos PÜTKi kommentaar, mis tasakaalustab Facebooki grupi kommentaare ja kaitseb bussijuhte.