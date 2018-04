Piltuudis: nii palju jäi alles lastekamba ärandatud sõidukist

"Kardan, et läheb mahakandmisele," tõdes ohver. Tema sõnutsi läheks auto parandamine, kui seda üldse teha saaks, liiga kalliks. Kes, kas ja kuidas kahju katab või kui suur kahjusumma on, seda ta veel kommenteerida ei osanud.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo on varasemalt Pärnu Postimehele rääkinud, et alla 14aastased lapsed on seaduse silmis süüvõimetud. “Nende tegevus Pärnumaal on juba pikemat aega olnud murekoht kogukonna paljudele liikmetele,” tõdes Uibo. “Paljud mõtlevad, miks politsei midagi ei tee ega noortega midagi ette võta.”