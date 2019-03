Linn peatas Raeküla tankla ehitusloa menetluse

Raeküla tankla rajamise protsess algas 2011. aastal. Pea kümme aastat on arendajad projekti eri ettepanekute ja soovide järgi mudinud. Suurteks takistusteks ja menetluste peatamise aluseks said majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja maanteeameti kooskõlastuste puudumine.

AS Olerexi esindaja Urmas Koch sõnas, et nemad soovivad siiski teha kõik väiksemad projektis tehtud märkused korda, et tulevikus ei peaks jälle nullist alustama. Praegu ei jää muud üle kui leppida sellega, et projekt on jälle ootel. “Oleme harjunud nende takistustega,” märkis ta. Püssi aga kindlasti nurka ei visata. “Rail Balticu eelprojektiga meil puudet ei ole, mahtus meist mööda. Mis valemiga põhiprojekt peaks laienema?”