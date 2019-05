Päästjad käisid kahte tahmapõlengut kustutamas

Laupäeval kell 11.24 oli Lääne tänaval intensiivne tahmapõleng ja päästjad kutsuti seda kustutama. Tulekahju likvideeriti kell 12.23. Päästeamet soovitab kevadelgi lasta korstnapühkijal eramu kütteseadmed üle vaadata, sest vajalik on hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. “Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid,” sõnas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.