Tori valla elanikud valisid aasta teoks hobuse nime järgi ristitud ettevõtmise

Tori hobusekasvanduses tänavu 20. augustil avatud kohviku Zool on rahvas väga soojalt vastu võtnud. Kindlasti on üks põhjus asjaolu, et Toris ei ole kjaua aega ühtki söögikohta olnud, kuid suurt osa mängivad maitsvad road ja eripärane õhustik. Enim on kiita saanud peakoka barbeque-seakael ja ribid, aga ka sinimerekarbid. Menüüd pole väga pikaks aetud, sest tähtis on säilitada kvaliteeti.

Kohviku eestvedaja Meelis Meedla sõnade kohaselt on põhilised kliendid kohalikud ja tööd jagub, koguni sedavõrd, et aasta lõpus tuli kohvik broneeringute tõttu ajutiselt sulgeda. Ajalooline Tori hobusekasvandus ja Soomaa rahvuspark meelitavad ligi turistegi, samuti käib head-paremat maitsmas Torist kaugemal elav vallarahvas. Taalis sündinud Meedlale tähistab Toris kohviku avamine naasmist kodukanti. Kohviku nimi on kummardus Tori hobusele: Zool oli legendaarne võistlushobune, kellega Meedla on omal ajal auhinnalistele kohtadele tulnud. Et nimi sarnaneb kõlalt tähtsa maitseainega, saigi selline valik tehtud.

Kevadel suletud Tori vana silla asemele ehitati talve hakuks uus. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees