Galerii ⟩ Ettevalmistused õhtuseks tulevärgiks algasid juba reedel

Tuleskulptor Üllar Kallau selgitas, et põhjus peitub ohutuses: mida kõrgem skulptuur ehitada, seda ohtlikum see on. Pealegi on eelnevad aastad näidanud, et kuuski on alati rohkem, kui tuleskulptuuri mahub. “Eelmine aasta jäi kõva kolmandik kuuskedest üle, mille hiljem lihtsalt ära põletasime,” selgitas Kallau. “Prooviksime nüüd teha nii, et midagi üle ei jää.”