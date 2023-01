RMK palkab käbikorjajaid

“Mändidel on rahuldav käbiaasta, seetõttu on kavas koguda 100 000 liitrit käbisid. Saame neist 650 kilogrammi seemet,” selgitas RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal. Ta lisas, et seemnetest saab omakorda kasvatada ligemale 65 miljonit männipuud.