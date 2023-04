Linnavõim peatas Mohri maja ehitustööd vääritimõistmise tõttu

Pärnus Rüütli tänaval linna ühes vanemas hoones Mohri majas on käinud sügisest saati intensiivne töö. Küll on rassitud katusel, küll maa peal. Küll on väljunud ehitustolmu ja kostnud töömeeste elavat suhtlust ajaloolise hoone akendest. Toimekalt nagu sipelgapesas on seal mütatud nädalavahetustelgi.