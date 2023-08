Kevadest saati on Saugas välja kirjutanud ligemale 150 hoiatust ja leppetrahvi, neist umbes pool on olnud hoiatused. “See on keskmiselt üks–kaks meeldetuletust päevas. Kui on selge rikkumine, väljastame leppetrahvi. Kui on pargitud korrektselt parkimiskohale, väljastame esimesel korral hoiatuse,” selgitas EuroPark Estonia tegevjuht Karol Kovanen.