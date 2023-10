Raeküla rajameistrite näpud sügelevad taas trikiraja ehitamise järele. Seekord lubadega

Olukorda käisid Raeküla Rannaniidu looduskaitsealal hindamas keskkonnainspektorid ja Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus tõdes siis, et konkreetses piirkonnas, kuhu poisid ehitanud on, ei ole rattaga sõitmine keelatud. Küll ei oleks lapsed tohtinud sinna rajada hüppeplatvorme.

Looduskaitsealale ilma loata ehitamine on keelatud. Tarvis on taotleda kohalikult omavalitsuselt ehitusluba, millele peab omakorda andma rohelise tule ka keskkonnaamet.

Mari Koppel, kes on ühe rajameistri ema, on võtnud selle asjaajamise käsile. Rattaga trikitamist harrastavaid lapsi on tema sõnutsi palju, Raekülas selleks kahjuks võimalusi loodud ei ole.