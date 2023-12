Mullu napilt hõbedale jäänu sai tänavu Tori valla aasta teoks

Pronksiväärilise tulemuse saavutanud Sindi seltsimaja renoveerimistööde käigus sai uue ilme kogu maja: vahetati uksed-aknad ja katus, soojustati pööningud, remonditi kõik ruumid, hoones on uus elektri-, vee-, kütte-, valve- ja ventilatsioonisüsteem. Seltsimajas on nüüd harukordselt hea akustikaga suur saal ja uus lavamehaanika. On öeldud, et tegu on omasuuruste seas Eesti kõige parema akustika ning tehnilisi võimalusi pakkuva saaliga. Nii suures kui väikeses saalis on moodne ja võimalusterohke heli- ja valgussüsteem. Seltsimaja renoveerisid osaühingud Qualitis Ehitus ja Ehitusfirma FIDELE. Projekti toetati meetme «Kliima 2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus» kaudu.