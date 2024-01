Pätsile pühendatakse mark ja münt

Pätsile pühendatud margi väljaandmise on postifirma kavandanud 23. veebruarile, mida teatakse Pätsi sünnikuupäevana. See, mis kuupäeval Eesti esimene president päriselt sündis, on aga varem tekitanud küsimusi. On kaheldud, ega ole Juliuse kalendrilt Gregoriuse omale üleminekuga kuupäevi arvestades tehtud viga või siis arvud kunagi valesti kirja saanud.