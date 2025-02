Auväärt tõdes, et seda lugu oli väga raske teha, samal ajal selleta ei saanud. “Ilmselt on see kõige olulisem lugu, mille ma eelmisel aastal kirjutasin,” märkis ta. “Arvan, et saime Lauriga väga hästi hakkama, sest meie eesmärk oli, et me ei mõista kedagi hukka ega ka õigusta. Minule on see teema väga palju korda läinud ja olen selle tõttu omadega puntras olnud. Minu silmis on see traagiline mõlemas vaates. See on väga raske teema.”